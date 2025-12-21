कुरुक्षेत्र में महिला डॉक्टर के 5 हत्यारों को हुई फांसी, नौकरानी ने प्रेमी और 3 बदमाशों के साथ मिलकर लिखी थी मर्डर की स्क्रिप्ट
कुरुक्षेत्र में एक महिला डॉक्टर के 5 हत्यारों को फांसी दी गई है। नौकरानी ने अपने प्रेमी और 3 बदमाशों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। इस मामले ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को महिला रोग विशेषज्ञ डा. विनिता अरोड़ा के पांच हत्यारों और डकैतों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें डाक्टर की नौकरानी पूनम, उसका प्रेमी विक्रम उर्फ विक्की और तीन अन्य शामिल हैं। डाक्टर के दो अन्य नौकर केतराम और उमेश को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह वारदात 9 जनवरी 2023 की रात में हुई थी। डा. अतुल अरोड़ा ने पुलिस को बताया कि वह रात करीब 9:20 बजे माता-पिता के कमरे में थे। उन्हें पत्नी विनीता की चीख सुनाई दी।
बाहर निकलते ही देखा कि दो बदमाश उनकी पत्नी के सिर पर पिस्तौल ताने हुए थे। बदमाशों ने उन्हें और उनके माता-पिता को बंधक बना लिया। इस दौरान डा. विनिता के सिर पर भारी वस्तु से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई और बदमाश सोने-चांदी के गहने व करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गए। डा. अतुल अरोड़ा ने किसी तरह छत से कूदकर पड़ोस में पहुंचकर जान बचाई और शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।
पुलिस ने घर की नौकरानी पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो साजिश का पर्दाफाश हो गया। जांच में सामने आया कि टिटाना (कैथल) निवासी पूनम और उसके प्रेमी विक्रम ने पूरी वारदात की साजिश रची थी। इस साजिश में कैथल के चीका निवासी विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, हिसार के नारनौंद के सुनील कुमार और अलीगढ़ के भगवानगढ़ी गांव के मनीष कुमार को भी शामिल किया गया था। करीब तीन साल की सुनवाई के बाद जिला सेशन कोर्ट ने पूनम, विक्रम, विक्रमजीत, सुनील कुमार और मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
