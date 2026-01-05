कुरुक्षेत्र: पत्नी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या, फिर तालाब में कूदकर दी जान; इलाके में दहशत
कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार मध्यरात्रि को हुई। मृतक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक भयावह घटना सामने आई है। यहां लाडवा इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी गांव के तालाब में कूदकर जान दे दी। यह घटना रविवार मध्यरात्रि को हुई।
तालाब से निकाला गया शव
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में पोस्टमॉर्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भिजवा दिया है। तालाब से युवक के शव को निकालने के लिए गोताखोर की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब आधे घंटे तक सर्च अभियान चलाने के बाद शव को बाहर निकाला।
मृतकों की पहचान गांव दबखेड़ा निवासी 35 वर्षीय रणदीप सिंह और उसकी पत्नी 32 वर्षीय निशा के रूप में हुई है। दंपती के दो छोटे बच्चे भी हैं।
पत्नी पर शक के चलते हत्या
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निशा के मोबाइल फोन पर किसी दूसरे युवक के कॉल और मैसेज आ रहे थे, जिससे दंपती के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ कॉल विदेशी नंबरों से आए थे और उनके बाद पैसों के लेन-देन की बात भी सामने आई है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है।
तलाक लेना चाहता था पति
सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि घटना से एक दिन पहले रणदीप उनके पास आया था और पत्नी से तलाक की बात कह रहा था। उन्होंने उसे कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी थी। रणदीप थाने में भी गया था, लेकिन वहां पुलिसकर्मी न मिलने पर वापस लौट आया।
थाना लाडवा प्रभारी जगदीश टामक ने बताया कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। हत्या और आत्महत्या के पीछे की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
