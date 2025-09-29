Kurukshetra Accident: कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, दो गाड़ियों की भिड़ंत में 5 की मौत और कई घायल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र-कैथल रेड पर आज सुबह दो तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आमने-सामने की टक्कर हुई।

अभी तो पांच लोगों की मौत की जानकारी मिल पाई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो मृतकों के शव एलएनजेपी अस्पताल लाए जा चुके हैं। हालांकि, अब तक दो की मौत की पुष्टि हो सकी है।