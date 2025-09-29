Language
    Kurukshetra Accident: कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, दो गाड़ियों की भिड़ंत में 5 की मौत और कई घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:01 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर दो तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। आमने-सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत की सूचना है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दो मृतकों के शव एलएनजेपी अस्पताल लाए गए हैं जहां दो मौतों की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है।

    कुरुक्षेत्र में दो गाड़ियों की भिड़ंत में 5 की मौत, कई घायल।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र-कैथल रेड पर आज सुबह दो तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आमने-सामने की टक्कर हुई।

    अभी तो पांच लोगों की मौत की जानकारी मिल पाई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो मृतकों के शव एलएनजेपी अस्पताल लाए जा चुके हैं। हालांकि, अब तक दो की मौत की पुष्टि हो सकी है।

    मृतकों की पहचान

    1. सुमन पत्नी संजय, उम्र 60 साल

    2. पवन पुत्र बालकिशन, उम्र 50 साल

    3. उर्मिला पत्नी पवन, उम्र 49 साल 

    4. राजिंदर पुत्र बालकिशन

    5. एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।