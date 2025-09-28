कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप का कहर, जोरदार टक्कर में दो की मौत और दो घायल

पिहोवा में एक तेज़ रफ़्तार बोलेरो पिकअप ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी जिससे दो किशोरों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतकों की पहचान सौरभ और दमन के रूप में हुई है। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। पिहोवा में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे दो किशोरों की जान चली गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, मृतकों की पहचान पिहोवा के गांव रुआं निवासी 17 वर्षीय सौरभ और गांव संधौला निवासी 13 वर्षीय दमन के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिकअप चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना के समय सौरभ के पिता सतपाल अपने भाई धर्मपाल के साथ सैर करके लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि अचानक एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सौरभ और उसके दोस्त देवेंद्र सड़क पर गिर गए।

इसके बाद पिकअप चालक ने रुके बिना दूसरी मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी, जिसमें सवार उदय और दमन भी घायल हो गए। सतपाल ने वहां मौजूद लोगों के सहयोग से चारों घायलों को पिहोवा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए सौरभ, दमन और उदय को रेफर कर दिया गया।