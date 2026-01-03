कुरुक्षेत्र में सिर कटी लाश का हुआ पोस्टमॉर्टम, हत्यारों और सिर की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मंगलवार सुबह मिली युवक की सिर कटी लाश का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करा दिया है। 72 घंटे तक शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शुक्रवार को यह कदम उठाया।

चाकू मारकर युवक की हत्या डॉ. नरेश सैनी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद ये सामने आया है कि मृतक ने मौत से करीब चार-पांच घंटे पहले खाना खाया था। उसके पेट व छाती से 12-13 चाकू के घाव मिले हैं। उन्होंने बताया कि उसकी मौत मंगलवार सुबह एक से पांच बजे के बीच हुई होगी।

शव की शिनाख्त नहीं हो पाई पिछले चार दिनों से शव की शिनाख्त न होने के चलते पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले में पुलिस हत्यारों से पहले मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। इसके लिए आस-पास जिलों के पुलिस थानों में भी सूचना भेजी गई है। मामले का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने पिपली-थर्ड गेट मार्ग व आस-पास के सीसीटीवी भी खंगाले हैं।

हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस कुछ सुराग मिलने पर मृतक की कृत्रिम टांग लेकर राजस्थान के जयपुर में स्थित एक संस्था के पास भी पहुंची थी। बताया जा रहा है कि ये संस्था दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित करती है। हालांकि, वहां से भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग सका।