कुरुक्षेत्र में कार व स्कूटी की भिड़ंत, 38 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत

कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पास कार और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार महाबीर की मृत्यु हो गई। वह जीटी रोड से गांव जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। घायल महाबीर को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पास शुक्रवार शाम कार व स्कूटी की भिड़ंत में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव सिरसला निवासी 38 वर्षीय महाबीर के रूप में हुई है। हादसे के बाद आरोपित कार चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक रात्रि जागरण करने का काम करता था। वह अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गया है।

मृतक के भतीजे दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका चाचा महाबीर शुक्रवार देर शाम अपनी स्कूटी पर जीटी रोड से गांव की ओर जा रहा था। वह भी उसके पीछे-पीछे अपने भाई अंकित के साथ मोटरसाइकिल पर था।

उसने बताया कि एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उसके चाचा की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस कारण उसका चाचा सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। वह अपने चाचा को घायल अवस्था में एलएनजेपी अस्पताल लेकर गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।