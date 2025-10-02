Language
    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद अनाज मंडी में डायरिया का कहर, 6 वर्षीय बच्चे की मौत से हड़कंप; 17 नए केस मिले

    By Vinish God Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    शाहाबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप जारी है 17 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल संख्या 39 हो गई है। एक महिला के छह वर्षीय बच्चे की संदिग्ध उल्टी-दस्त से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी की टंकियों में गंदगी पाई और जागरूकता अभियान चलाया। पानी के सैंपल भी फेल हो गए हैं।

    शाहबाद मंडी में डायरिया का कहर, मरीजों की संख्या बढ़ी।

    संवाद सहयोगी, शाहाबाद। अनाज मंडी शाहाबाद में डायरिया का कहर जारी है। बुधवार को भी 17 डायरिया के नए केस मिल गए, जिसके बाद अब डायरिया के मरीजों की संख्या 39 पहुंच गई है। इतना ही नहीं मंडी में दिहाड़ी करने आने वाली एक महिला के छह साल के बच्चे की संदिग्ध उल्टी दस्त के बाद मौत हो गई। महिला अनाज मंडी के नजदीक ही एक कालोनी में रहती थी और वह बच्चा दिहाड़ी करने के लिए उसके साथ मंडी में आ जाता था।

    इसके बाद से मार्केट कमेटी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, बच्चे का दबाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने जब बुधवार को दुकानों की छतों पर लगी पानी की टंकियों की सफाई की तो उसमें गंदगी मिली।

    वाटर कूलर की टंकी से गंदगी मिलने के अलावा फिल्टर भी काफी समय से बदला हुआ नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने थानेसर नई अनाज मंडी में भी जागरूकता अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को भी शाहाबाद अनाज मंडी में जागरूकता अभियान चलाया।

    इस दौरान टीम ने अलग-अलग जगहों से 12 ओटी सैंपल लिए, जो सभी फेल निकले। इतना ही नहीं दो दिन पहले मंडी से बैक्ट्रोलाजी टेस्ट के लिए गए पानी के तीन सैंपल भी फेल हुए हैं। मार्केट कमेटी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। मंडी में धान का सीजन होने के चलते 5000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और तमाम प्रयासों के बाद भी तीन दिन से लगातार केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल सप्लाई में एक लीकेज मिली थी।

    बच्चे की मौत के कारण की पुष्टि नहीं : डॉक्टर

    डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि शाहाबाद उपनागरिक अस्पताल में अनाज मंडी के केस अभी भी मिल रहे हैं। छह साल के बच्चे की मृत्यु की सूचना मिली है। मगर उसकी मृत्यु डायरिया से हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे के शव को दबा दिया गया है। हालांकि, स्वजनों से हिस्ट्री ली गई है।

    वीरवार को भी टीम मौके पर जाकर इस विषय में जांच करेगी। पानी की टंकियां भी गंदी मिली है, जिसकी सफाई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा करवाई गई है।

    पेयजल सप्लाई का कनेक्शन बदलवाने के बाद प्रमाण पत्र होगा जारी

    शाहाबाद मार्केट कमेटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार से टीम काम कर रही है। मंडी में एक-दो माइनर लीकेज मिली थी, जिसे ठीक करवा लिया गया है। मंडी में पानी के कनेक्शन 20 से 25 साल पुराने हो चुके हैं।

    इन कनेक्शनों को बदलवाने के बाद सर्टिफिकेट लेने की हिदायत दी गई है। साथ ही पानी की टंकियों को भी साफ करवाने की अनाउंसमेंट करवाई गई है। क्लोरिनेशन भी करवाया जा रहा है।