सीएम फ्लाइंग ने पिपली अनाज मंडी में की छापामारी, एक आढ़ती को नापतोल विभाग का नोटिस
मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने पिपली अनाज मंडी में छापा मारा। नापतोल विभाग के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल कांटों की जांच की गई। तीन आढ़तियों के कांटों में से एक का कांटा प्रमाणित न होने पर नोटिस दिया गया। अनाज मंडियों में तोलाई की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। टीम ने कई बोरों का वजन भी जांचा जिसमें कुछ 38 किलोग्राम से अधिक पाए गए।
संवाद सहयोगी, पिपली। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने रविवार को पिपली की अनाज मंडी में छापामारी की। टीम ने मंडी में पहुंच नापतोल विभाग के साथ इलेक्ट्रानिक और मैनुअल कांटों की जांच की। इसके साथ ही धान की बोरियों में वजन की तुलाई भी देखी। टीम ने मंडी में तीन आढ़तियों के इलेक्ट्रानिक कांटों की जांच की। इनमें दो आढ़तियों के कांटे ठीक पाए गए हैं। एक आढ़ती का कांटा नापतोल विभाग से पास न मिलने पर उसे नोटिस थमाया गया है।
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार अनाज मंडियों में तोलाई को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी। इन्हीं की जांच के लिए रविवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और नापतोल विभाग की टीम ने पिपली अनाज मंडी छापामारी करने पहुंची थी। टीम ने एसआइ राजबीर और विभाग के एसडीओ कुलदीप सिंह की अगुआई में जांच की। उन्होंने मंडी में 20 से ज्यादा कट्टोंं के वजन की जांच की। इनमें कई कट्टों का वजन 38 किलोग्राम से अधिक मिला है।
