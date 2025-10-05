सीएम फ्लाइंग ने पिपली अनाज मंडी में की छापामारी, एक आढ़ती को नापतोल विभाग का नोटिस

संवाद सहयोगी, पिपली। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने रविवार को पिपली की अनाज मंडी में छापामारी की। टीम ने मंडी में पहुंच नापतोल विभाग के साथ इलेक्ट्रानिक और मैनुअल कांटों की जांच की। इसके साथ ही धान की बोरियों में वजन की तुलाई भी देखी। टीम ने मंडी में तीन आढ़तियों के इलेक्ट्रानिक कांटों की जांच की। इनमें दो आढ़तियों के कांटे ठीक पाए गए हैं। एक आढ़ती का कांटा नापतोल विभाग से पास न मिलने पर उसे नोटिस थमाया गया है।