    कुरुक्षेत्र: ट्रैक्टर की टक्कर से पलटी गाड़ी, चालक की मौत; साथी जख्मी

    By Dushyant Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:49 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र: ट्रैक्टर की टक्कर से पलटी गाड़ी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर शनिवार सुबह एक गाड़ी पलटकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी चला रहे पंजाब के जिला संगरूर के हिम्मतपुरा निवासी 27 वर्षीय योगेश कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मनोज कुमार जख्मी हो गया।

    मृतक योगेश जीरकपुर की एक कंपनी में चालक के रूप में कार्यरत था। मनोज कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे दोनों दिल्ली से लौट रहे थे। जैसे ही वे सुबह करीब जीटी रोड पर समानी फ्लाइओवर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार से आए ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी।

    टक्कर के बाद गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर पर लगे पेड़ों से टकराई और पलट गई, जिससे दोनों गाड़ी में फंस गए। हादसे के बाद राहगीरों ने गाड़ी से उन्हें बाहर निकाला और तुरंत एंबुलेंस बुलाकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान योगेश कुमार की मौत हो गई।

    मनोज कुमार को टांग और अन्य चोटें आई हैं। थाना सदर थानेसर में मनोज की शिकायत पर ट्रैक्टर नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।