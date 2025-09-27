'BJP ने किसानों के साथ किया 'नायब' धोखा', थानेसर व पिपली अनाज मंडी पहुंचे रणदपी सुरजेवाला

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र में मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि मंडियों में धान सड़ रहा है और बाजरा उत्पादकों को भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से धान और बाजरा को एमएसपी पर खरीदने की मांग की।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को थानेसर और पिपली अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और धान में नमी की भी जानकारी ली।

उनके साथ थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक अनिल धंतौड़ी भी थे। सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ नायब धोखा किया है। किसानों की मेहनत को मंडियों में लूटा जा रहा है।

बाढ़ का 50 लाख एकड़ नुकसान मुआवजे के बिना सड़ रहा है और गेहूं बुआई के लिए डीएपी खाद की कालाबाजारी चरम पर है। यह भाजपा की किसान विरोधी कुंभकर्णी नींद है। सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री सैनी ने बड़े-बड़े जुमले उछाले कि धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, लेकिन हकीकत में 10 जिलों की मंडियों में पांच लाख मीट्रिक टन धान पड़ा सड़ रहा है।

छह जिलों में तो खरीद शुरू ही नहीं हुई है और बाकी जगहों पर एमएसपी पर खरीद न के बराबर है। उन्होंने कहा कि बाजरा उत्पादकों की हालत और भी बुरी है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा में बाजरा 2,775 रुपये एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने 2,150 से नीचे खरीद न करने का आदेश दिया।