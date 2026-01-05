हरियाणा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने तालाब में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में अवैध संबंध का लगाया आरोप

संवाद सहयोगी, लाडवा। गांव दबखेड़ा में रविवार मध्यरात्रि के बाद एक युवक ने बेल्ट से अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने कोई नशीला पदार्थ निगलकर खुद भी गांव के तालाब में कूदकर जान दे दी। तालाब में छलांग लगाता युवक सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है।

मृतकों की पहचान गांव दबखेड़ा निवासी 34 वर्षीय रणदीप सिंह और उसकी पत्नी 33 वर्षीय निशा के रूप में हुई है। वे अपने पीछे बुजुर्ग मां और दो बेटे, 11 वर्षीय नवनीत व सात वर्षीय रवनीत को छोड़ गए। सोमवार को दो डाक्टरों के पैनल ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम किया।

पुलिस ने सोमवार अलसुबह मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया गया, जिन्होंने करीब आधे घंटे तक सर्च अभियान चलाने के बाद युवक का शव तालाब से बाहर निकाला। मृतक एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

उसने लिखा है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध थे, वह उस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात करती थी। उसने उस व्यक्ति को अपने जेवर बेचकर पैसे भी भेजे थे। पुलिस ने सोमवार शाम पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव स्वजन के हवाले कर दिए।

सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि रविवार को रणदीप उनके पास आया था और पत्नी से तलाक की बात कह रहा था। उन्होंने उसे कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि रणदीप थाना में भी गया था, लेकिन वहां पुलिसकर्मी न मिलने पर वापस लौट आया था।

थाना लाडवा प्रभारी जगदीश चंद ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने निशा का शव बरामद किया और रणदीप की तलाश के लिए गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया गया। गांव के जोहड़ से रणदीप का शव बरामद किया गया।