Kurukshetra News: स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार; 3 दिन की रिमांड पर

पुलिस ने आरोपित मूल रूप से कुरुक्षेत्र के सेक्टर-30 निवासी और पंजाब के जिरकपुर के हाल निवासी युगांक को गिरफ्तार किया है। आरोपित को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश पर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

जिंदल सिटी निवासी केशव ने बताया कि आरोपित व उसका परिवार उनकी दुकान से राशन लेने आते थे। आरोपितों ने आस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लगवाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उससे 12 लाख 26 हजार रुपये लिए।

बाद में मुंबई से मेलबर्न फ्लाइट की टिकट उसे भेजी और उसे मुंबई जाने के लिए कहा। उसने बताया कि मुंबई के होटल में आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। जब उसने टिकट और दस्तावेज चेक करे, तो वे सब फर्जी निकले। पैसे वापस मांगने पर आरोपितों ने उसे धमकी दी। उसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए आठ फरवरी को आरोपित अंकित सिन्हा व अनिल को गिरफ्तार किया था।