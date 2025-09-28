Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kurukshetra News: स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार; 3 दिन की रिमांड पर

    By Dushyant Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के मामले में एक और आरोपी युगांक को गिरफ्तार किया है। जिंदल सिटी के केशव ने आरोपियों पर ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 12 लाख 26 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। फर्जी टिकट देने और मारपीट करने की भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने आरोपित मूल रूप से कुरुक्षेत्र के सेक्टर-30 निवासी और पंजाब के जिरकपुर के हाल निवासी युगांक को गिरफ्तार किया है। आरोपित को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश पर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिंदल सिटी निवासी केशव ने बताया कि आरोपित व उसका परिवार उनकी दुकान से राशन लेने आते थे। आरोपितों ने आस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लगवाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उससे 12 लाख 26 हजार रुपये लिए।

    बाद में मुंबई से मेलबर्न फ्लाइट की टिकट उसे भेजी और उसे मुंबई जाने के लिए कहा। उसने बताया कि मुंबई के होटल में आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। जब उसने टिकट और दस्तावेज चेक करे, तो वे सब फर्जी निकले। पैसे वापस मांगने पर आरोपितों ने उसे धमकी दी। उसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए आठ फरवरी को आरोपित अंकित सिन्हा व अनिल को गिरफ्तार किया था।