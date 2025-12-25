कुरुक्षेत्र में अमेरिका भेजने के नाम पर 75 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से आरोपित जिला अंबाला के बकनौर निवासी रिंकू को गिरफ्तार किया।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 12 मई को पुलिस को दी शिकायत में गांव नैसी निवासी महिंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के तीन सदस्यों को विदेश भेजना चाहता था। इसके लिए उसने अपने जानकार के माध्यम से आरोपित से मुलाकात की। आरोपित ने बताया कि वह उसके तीनों सदस्यों को अमेरिका भेज देगा। उनके बीच एक करोड़ 17 लाख रुपये में बात पक्की हुई।