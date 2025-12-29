अमेरिका का झांसा देकर भेज दिया दुबई, कुरुक्षेत्र में युवक के साथ लाखों रुपये की ठगी
कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर साढ़े छह लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी बाप-बेटे ने युवक को दुबई भेज दिया, जहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुुरुक्षेत्र। लाडवा में विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से एजेंट ने करीब साढे छह लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि बाप-बेटे ने अमेरिका भेजने का झांसा देकर युवक को दुबई भेज दिया, जहां युवक को करीब चार से पांच महीने तक रखा गया।पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
गांव ध्यांगला निवासी शौकत अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा अनीश पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका जाना चाहता था। इसी दौरान उनके परिचित रादौर निवासी खुर्शीद और उसके बेटेे सलमान ने अनीश को अमेरिका भेजने का भरोसा दिलाया।
इसके बदले आरोपितों ने कुल 40 लाख रुपये की मांग की, जिसमें से आधी रकम एडवांस देने की बात तय हुई। इसके तहत शौकत अली से दो लाख रुपये नकद और करीब साढ़े चार लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए।
शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2024 में आरोपितों ने अनीश को अमेरिका की बजाय दुबई भेज दिया। वहां उसे कई महीनों तक परेशान किया गया और लगातार यह कहा जाता रहा कि जल्द ही उसे दुबई से अमेरिका भेज दिया जाएगा।
बाद में जब शौकत अली ने पैसे वापस मांगे तो आरोपितों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और अमेरिका भेजने की बात से भी मुकर गए। मजबूरन अनीश को दुबई से वापस लौटना पड़ा।
शौकत अली ने आरोप लगाया है कि शिकायत देने के बावजूद आरोपित लगातार उसे धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।