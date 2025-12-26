शाहाबाद में ट्रक चालक पर बेसबॉल बैट से हमला, 50 हजार की लूट; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। यहां शाहाबाद में दिनदहाड़े एक ट्रक ड्राइवर पर गाड़ी में आए दो बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उससे कंपनी के 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। हमलावर कार में सवार होकर आए थे।

ट्रक के आगे लगा दी कार गांव लंडी निवासी सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक एक्सप्रेस कंपनी में ट्रक ड्राइवर है। वह साहा रोड स्थित कंपनी के डिपो के लिए सामान लादकर शाहाबाद लौट रहा था। मोहड़ी के आदेश अस्पताल के सामने अचानक एक कार उसके ट्रक के आगे आकर रुक गई।

पहले गाली-गलौज, फिर लूट कार से उतरे दो युवकों ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने मोबाइल से उनकी फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश की तो एक आरोपी ने बेसबॉल बैट से उसके हाथ पर वार कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर को नीचे खींच लिया और उसके सिर पर भी बैट से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।