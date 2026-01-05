Language
    करनाल में ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 13 लाख से अधिक की ठगी, मोटे मुनाफे का दिया था लालच

    By Rakesh Chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:48 PM (IST)

    करनाल के एक व्यक्ति से फेसबुक पर दोस्त बनी एक साइबर ठग महिला ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 13.77 लाख रुपये ठग लिए। महिला ने उसे विदेशी कंपनी में निवेश ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 13 लाख से अधिक की ठगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। फेसबुक पर दोस्त बनकर एक साइबर ठग महिला ने एक व्यक्ति से ट्रेडिंग के नाम पर 13.77 लाख रुपये ठग लिए। व्यक्ति को पहले विदेशी कंपनी में रुपये लगवाकर मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता रुपये वापस मांगने लगा तो उसे उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी शिकायत में अजीत ने बताया कि कुछ समय पहले फेसबुक के माध्यम से संजना पांडे नाम की महिला से संपर्क हुआ। बातचीत के दौरान उसने खुद को भरोसेमंद बताते हुए आनलाइन ट्रेडिंग, फारेक्स और इन्वेस्टमेंट से मोटा मुनाफा कमाने का दावा किया।वह उसके बहकावे में आ गया और ट्रेडिंग खाता खुलवाने के लिए 50 हजार रुपये का पहला निवेश किया।

    यह राशि राकेश वर्मा के नाम से बताए गए यूपीआई खाते में भेजी गई। कुछ ही समय में ट्रेडिंग एप पर करीब 20 हजार रुपये का मुनाफा दिखाया गया। इसके बाद उसे ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। अमेरिका की कंपनी बताकर उससे तीन लाख रुपये का निवेश किया गया। इस तरह आरोपित महिला ने 13.77 लाख रुपये उसके इनवेस्ट करा दिए।

    शुरू में एप पर मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब रुपये निकालने की बात आई, तो हर बार नई शर्तें और नई मांगें सामने आती रही।इससे उसे पता चल गया कि वह ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद आरोपित महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि दिल्ली में मिलने पर सारा मामला सुलझ जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के मानसरोवर गार्डन कीर्ति नगर पहुंचे।

    वहां अलग-अलग बहाने बनाकर उन्हें इधर-उधर बुलाया गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। बाद में उन्हें वापस लौटने के लिए कह दिया गया।दिल्ली से लौटते समय बातचीत बिगड़ गई। इसके बाद महिला ने सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, झूठी बातें फैलाने और धमकी देने की बात कही।

    पीड़ित के बेटे से संपर्क होने पर कथित तौर पर 3 लाख रुपये और मांगते हुए यह कहा गया कि रकम देने पर सभी फोटो डिलीट कर दी जाएगी। पीड़ित का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग का प्रयास है।