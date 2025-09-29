करनाल में जीटी रोड पार कर रहे दो युवकों को पिकअप ने कुचला, एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल
बसताड़ा चौक पर रविवार देर रात जीटी रोड पार करते समय दो युवकों एक पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। इससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया जबकि घायल का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, करनाल। बसताड़ा चौक पर रविवार देर रात जीटी रोड पार करते समय दो युवकों एक पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। इससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि घायल का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है।
जानकारी अनुसार, यूपी के बदायूं जिले के गांव सिसइया निवासी पप्पू और उसके गांव का ही अर्जुन दोनों हिसार से करनाल बस से आए थे। रविवार शाम करीब 6 बजे दोनों बसताड़ा चौक मधुबन पहुंचे और जीटी रोड पार करने लगे।
तभी करनाल की तरफ से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को कल्पना चावला मेडिकल कालेज लाया गया, जहां अजुर्न को गंभीर चोट के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
वहीं, पप्पू का इलाज कालेज में चल रहा है। मधुबन थाना जांच अधिकारी अमरजीत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
