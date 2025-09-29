Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में जीटी रोड पार कर रहे दो युवकों को पिकअप ने कुचला, एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल

    By rakesh chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:44 PM (IST)

    बसताड़ा चौक पर रविवार देर रात जीटी रोड पार करते समय दो युवकों एक पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। इससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया जबकि घायल का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जीटी रोड पार कर रहे दो युवकों को पिकअप गाड़ी ने कुचला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। बसताड़ा चौक पर रविवार देर रात जीटी रोड पार करते समय दो युवकों एक पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। इससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि घायल का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी अनुसार, यूपी के बदायूं जिले के गांव सिसइया निवासी पप्पू और उसके गांव का ही अर्जुन दोनों हिसार से करनाल बस से आए थे। रविवार शाम करीब 6 बजे दोनों बसताड़ा चौक मधुबन पहुंचे और जीटी रोड पार करने लगे।

    तभी करनाल की तरफ से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को कल्पना चावला मेडिकल कालेज लाया गया, जहां अजुर्न को गंभीर चोट के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

    वहीं, पप्पू का इलाज कालेज में चल रहा है। मधुबन थाना जांच अधिकारी अमरजीत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।