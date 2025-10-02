करनाल के 6 लोगों की मौत, पोस्टमार्टम हाउस पर मचा कोहराम, जिसने भी देखा मंजर नहीं रोक पाया आंसू

करनाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जिससे पीड़ित परिवारों में मातम छा गया। मुजफ्फरनगर के बघरा सीएचसी और पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। हादसे का कारण पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर होटल के बाहर गलत तरीके से खड़े ट्रक को बताया जा रहा है जिसकी वजह से यह दुखद घटना हुई।

जागरण संवाददाता, करनाल। हादसे में छह लोगों की मौत होने की सूचना कुछ ही देर बाद पीड़ित परिवारों तक पहुंच गई थी। इसके चलते स्वजन और परिचित की मुजफ्फरनगर जिले के बघरा सीएचसी व तितावी थाने के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए। महिलाओं और युवकों का रो-रोकर बुरा हाल था। रुदन देख हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया और आंखें नम हो गईं थीं।

बुधवार की सुबह सात बजे हादसा होने के बाद जब घायलों को बघरा सीएचसी लाया गया तो यहां पर करनाल व पानीपत से दूसरी कार में आए परिवार के लोग भी पहुंच चुके थे। परिवार की महिलाएं बिलख रही थीं। उन्हें देखकर महिला पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू छलक गए।

हर किसी की जुबां पर एक ही बात थी कि पूरा परिवार ही उजड़ गया। तितावी थाना में खड़ी क्षतिग्रस्त कार को देख पीड़ित परिवार की महिला मंजू रोते हुए बोल रही थी कि यही कार है, जो हमारे पूरे परिवार को खा गई।

होटल पर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं, सड़क तक खड़े होते हैं ट्रक मुजफ्फरनगर जिले के पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमीरनगर फ्लाइओवर के निकट संचालित हो रहे जय त्रिदेव होटल पर पार्किंग की उचित व्यवस्था तक नहीं है। यहां आकर खाना खाने वाले चालक अपने वाहनों को होटल के बाहर सड़क तक खड़ा करते हैं। खासकर ट्रक ही यहां आकर रुकते हैं। हरिद्वार जा रहे कार सवार छह लोगों की हादसे में मौत होने के पीछे बड़ी वजह यह रही है कि ट्रक फुटपाथ पर खड़ा था और उसका कुछ हिस्सा सड़क पर था।

हादसे के बाद मदद को दौड़े लोग अमीरनगर फ्लाईओवर के निकट जय त्रिदेव होटल के सामने खड़े ट्रक में कार की भीषण टक्कर लगते ही जोरदार आवाज हुई। जय त्रिदेव होटल के कर्मचारियों के साथ ही सड़क पार दुकान और ढाबे पर बैठे लोग मदद को पहुंचे।