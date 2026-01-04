करनाल: थाने से 500 मीटर दूर सर्राफा कारीगर से डेढ़ किलो सोना और 15 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर 16 में शनिवार देर रात सीआइए वन थाना के पीछे करीब 500 मीटर की दूरी पर दो बदमाशों ने सर्राफा कारीगर के सिर में राड मारकर बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने घायल कारीगर को करीब 10 फीट गहरे प्लाट में फेंक दिया और डेढ किलोग्राम सोना और 15 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।

राहगीरों ने कारीगर को निजी अस्पताल में दाखिल कराया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। डीएसपी राजीव के नेतृत्व में सीआइए समेत पुलिस की पांच टीमों ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है। बदमाशों का सुराग नहीं लगा।

झाड़ियों में छिपे थे बदमाश, पहले दिया धक्का घायल कारीगर आदिक यशवंत पाटिल के साले बबन ने बताया कि उनकी सर्राफा बाजार में मयूर के नाम से दुकान है। वे सोने को पिघलाकर आभूषण बनाते हैं। वह रात को 10:30 बजे दुकान बंद कर स्कूटी से सेक्टर 16 में घर जा रहे थे। जब वे घर के समीप पहुंचे तो खाली प्लाट में उगी झाड़ियों में से दो युवक निकले। उन्होंने मुंह ढका हुआ था।

पहले उन्होंने स्कूटी को धक्का दिया। इसके बाद उसके जीजा आदिक पर लोहे की राड से हमला कर दिया। वह मदद के लिए घर की तरफ भागा। दोनों बदमाशों ने जीजा को 10 फीट गहरे खाली प्लाट में गिरा दिया। जीजा को घायल कर बदमाश बैग लूट ले गए। इसमें डेढ किलो सोना और 15 लाख रुपये थे। दोनों बदमाश पैदल नमस्ते चौक की तरफ भाग गए। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

राहगीरों ने समझा हादसा हुआ वारदात के बाद राहगीरों ने देखा कि सड़क पर स्कूटी पड़ी है। उन्होंने प्लाट में देखा तो एक व्यक्ति घायल पड़ा है। उन्हें लगा कि हादसा हुआ है, जब वह घायल कारीगर को कार में अस्पताल ले जा रहे थे तो कारीगर ने बताया कि उसके साथ लूट हुई है।

फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके से एक लोहे की राड मिली। उसके अंदर चाकू नुमा गुप्ती थी। खून से सना पत्थर और एक घड़ी बरामद हुई है।