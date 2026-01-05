Language
    करनाल में डेढ़ किलो सोना लेकर पैदल भागे बदमाशों का नहीं लगा सुराग, पुलिस के हाथ अब तक खाली

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:59 PM (IST)

    सीआईए समेत पांच टीमें कर रही बदमाशों की तलाश। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर 16 में शनिवार रात को सीआईए थाना के समीप सर्राफा कारीगर पर हमला कर डेढ़ किलो सोना व 15 लाख रुपये लूटने के मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली है। बता दें लूटरे सोना लूटकर वारदात की जगह से पैदल भागे थे लेकिन पुलिस अभी तक बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है।

    इस मामले में पुलिस की सीआईए सहित पांच टीमें जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं जल्द ही वह बदमाशों को पकड़ लेंगे। घायल कारीगर का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    बता दें शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे आदिक पाटिल अपने साले बबन के साथ स्कूटी पर सवार होकर सर्राफा बाजार में अपनी दूकान बंद कर घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर 16 में अपने घर के समीप पहुंचा तो अंधेरे में खाली प्लाट की झाड़ियों से दो बदमाश बाहर आए और उन्होंने लोहे की राड से आदिक पाटिल पर हमला कर दिया।

    इस दौरान उसका साला बबन मौके से भाग गया। दोनों बदमाशों ने आदिक से बैग लेकर पैदल ही जीटी रोड की तरफ भाग गए। बैग में डेढ़ किलो सोना और 15 लाख रुपये कैश था। राहगीरों ने घायल आदिक को अस्पताल में दाखिल कराया था। सेक्टर चार चौकी प्रभारी राजन ने बताया कि अभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। मौके से बदमाश पैदल ही भागे थे।