करनाल में शॉर्ट-शर्किट से फैक्ट्री गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

तरावड़ी में ज्योति आयनाक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 12 गाड़ियों ने चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक के अनुसार करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

संवाद सहयोगी, तरावड़ी। तरावड़ी में पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली ज्योति आयनाक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा करोड़ों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गनीमत रही कि घटना के समय अंदर लेबर मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहे थे। आग की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए।

हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। पहले तरावड़ी फायर स्टेशन से गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन आग का विकराल रूप देखकर करनाल से तीन, निसिंग, निंगदू और कुरुक्षेत्र से कुल 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

आसपास के राइस मिलर्स ने भी सहयोग किया और अपने-अपने राइस मिल से पानी के टैंकर भेजकर आग बुझाने के प्रयासों में मदद की। इस बीच तरावड़ी थाना प्रभारी राजपाल सहित पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू रखा।