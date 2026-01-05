कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर विश्राम मीणा को मिला करनाल का अतिरिक्त प्रभार, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

डिजिटल डेस्क, करनाल। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा, IAS (HY:2017) को करनाल के डिप्टी कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी यह आदेश उत्तम सिंह, IAS (HY:2015) के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, यानी 30 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह फैसला प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

