करनाल में पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ आरोपी काबू

करनाल में सीआईए वन टीम ने बुढ़नपुर नहर के पास से नरेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि यह हथियार उसने सोहना से खरीदा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अवैध हथियार के साथ आरोपित काबू। सांकेतिक तस्वीर