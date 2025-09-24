Language
    करनाल में पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ आरोपी काबू

    By rakesh chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    करनाल में सीआईए वन टीम ने बुढ़नपुर नहर के पास से नरेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि यह हथियार उसने सोहना से खरीदा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    अवैध हथियार के साथ आरोपित काबू। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। सीआईए वन टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपित को काबू कर लिया है। मुख्य सिपाही अमित कुमार के अनुसार नहर पटरी बुढनपुर से आरोपित नरेंद्र कुमार निवासी गांव बुढनपुर करनाल को एक देसी पिस्तौल व दो रौंद सहित काबू किया गया।

    पूछताछ में सामने आया कि आरोपित यह अवैध हथियार सोहना से एक व्यक्ति से खरीदकर लाया था। इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर थाना सदर में शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को जेल भेज दिया है।