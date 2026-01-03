Language
    हरियाणा के युवाओं की बल्ले-बल्ले, 210 को दुबई में मिली नौकरी; मनोहर लाल ने सौंपा ऑफर लेटर

    By Som Dutt Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:49 PM (IST)

    हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 210 युवाओं को दुबई में नौकरी मिली। पंचजन्य 2026 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री गौरव गौतम ने ऑफर ...और पढ़ें

    हरियाणा के 210 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, करनाल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के 210 युवाओं को दुबई में नौकरी दिलाई गई है। शनिवार को कल्पना चावला मेडिकल कालेज के सभागार में विदेश सहयोग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम पंचजन्य 2026 में युवाओं को आफर लेटर दिए गए। इस दौरान विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल व युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहे।

    मनोहर लाल ने कहा कि युवा पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें। हुनर के साथ-साथ दूसरी भाषाओं को सीखें और देश की जड़ों से जुड़े रहें। आत्मनिर्भर बनकर खुद के साथ-साथ परिवार व देश की चिंता करें। युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें खुद के करियर, परिवार के पालन-पोषण के साथ-साथ समाज और देश की भी चिंता करनी है।

    उन्होंने कहा कि आज कई देशों में युवाओं की संख्या घट रही है, जबकि हमारे देश में बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 225 युवाओं का इजरायल के लिए चयन हुआ। इनमें से 180 गए। अभी वहां से 10 हजार लोगों की मांग आई है। दूसरे चरण में अब 210 युवाओं का चयन हुआ है। युवाओं के सामने सपना 60 से 80 हजार रुपये के वेतन का नहीं है, बल्कि सपना विदेश जाने का होता है।

    सरकार की ओर से पासपोर्ट, वीजा के साथ-साथ इन युवाओं के लिए विदेश में सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है, जबकि डंकी रूट से जाने वालों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती। युवा पढ़ाई के साथ-साथ युवा स्किलिंग पर ध्यान दें। इसके बिना डिग्री केवल डेकोरेशन के रूप में रह जाएगी।

    इससे पहले प्रदेश के खेल, युवा एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पहल की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं के हितों के अनुरूप व्यवस्था परिवर्तन कर नौकरियों में बिना पर्ची, बिना खर्ची व्यवस्था लागू की।

    विदेशी भाषाओं को लिए कोचिंग जल्द

    विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अवनीत पी कुमार ने इस मौके पर कहा कि सरकार युवाओं के साथ है। ट्रेनिंग से चयन तक हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य में युवाओं को जर्मन, जापानी, अंग्रेजी, फ्रैंच आदि भाषाएं सिखाने के लिए कोचिंग दी जाएगी।

    इसके लिए फारेन लेंग्वेज पालिसी जल्द लाई जाएगी। प्रदेश में सेंटर खोले जाएंगे। एक सेंटर करनाल में भी खोला जाएगा। यूके के साथ फरवरी में एक कार्यशाला होगी। विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन कुमार चौधरी ने भी विचार रखे।