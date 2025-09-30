करनाल में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
करनाल के प्योंत गांव में प्रियंका नामक 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुराल पक्ष हार्ट फेल होने को मौत का कारण बता रहा है जबकि मायके पक्ष हत्या की आशंका जता रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, निसिंग (करनाल)। प्योंत गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। एफएसएल की टीम ने जांच कर अनिवार्य साक्ष्य जुटाए। मौत को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल पर हत्या का संदेह जताया। पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है, बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
मिली जानकार के अनुसार 26 वर्षीय प्रियंका पत्नी सुनील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसमें ससुराल पक्ष मौत का कारण हार्ट फेल बता रहे हैं।
आत्महत्या की बाते भी चर्चा में है, लेकिन मायके पक्ष को हत्या का शक है। मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने अपने तौर पर घटना की जांच शुरू कर दी है। गर्दन व शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
