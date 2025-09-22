करनाल में गर्लफ्रेंड ने जहर खाकर दी जान, बॉयफ्रेंड के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी पहुंचे परिजन

जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर 32 थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती द्वारा जहरीला पदार्थ निगलकर जान देने के मामले में स्वजन रविवार को सेक्टर 9 चौकी पहुंचे और आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

स्वजन ने बताया कि शनिवार को 19 वर्षीय युवती तमन्ना को विजय नाम के युवक ने जहर लाकर दिया और उसे कहा कि पहले तू खा ले फिर मैं खा लूंगा। उनकी बेटी ने उसकी बातों में आकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई।