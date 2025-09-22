Language
    करनाल में गर्लफ्रेंड ने जहर खाकर दी जान, बॉयफ्रेंड के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी पहुंचे परिजन

    By rakesh chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    करनाल में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर जान दे दी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विजय नामक युवक ने उनकी बेटी तमन्ना को जहर दिया। उन्होंने पुलिस चौकी में युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि युवक उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रेमी युवक पर कार्रवाई के लिए चौकी में पहुंचे स्वजन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर 32 थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती द्वारा जहरीला पदार्थ निगलकर जान देने के मामले में स्वजन रविवार को सेक्टर 9 चौकी पहुंचे और आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    स्वजन ने बताया कि शनिवार को 19 वर्षीय युवती तमन्ना को विजय नाम के युवक ने जहर लाकर दिया और उसे कहा कि पहले तू खा ले फिर मैं खा लूंगा। उनकी बेटी ने उसकी बातों में आकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई।

    आरोप है उनके पड़ोस का एक युवक है और उसकी बेटी को कई सालों से परेशान कर रहा है। वह उनकी बेटी से प्रेम करता है। वह उसकी शादी भी नहीं होने देता।

    उसने की उनकी बेटी को जहर देकर मारा है, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी कहीं ओर कराना चाहते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।