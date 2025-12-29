करनाल में घने कोहरे का कहर, जीटी रोड पर छह वाहन टकराए; एक की मौत

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल में कोहरे का कहर देखने को मिला है। यहां ज्यादा धुंध के चलते जीटी रोड पर दो जगह तीन वाल्वो बस, एक स्कार्पियो गाड़ी और दो ट्रक टकरा गए। इस कारण जाम की स्थिति बन गई।

तीन वाल्वो बसें आपस में टकराईं जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े चार बजे कर्ण लेक के पास एक स्कार्पियो ड्राइवर ने बीच सड़क पर अचानक ब्रेक मार दी, जिसकी वजह से पीछे चल रहीं तीन वाल्वो बसें आपस में टकरा गईं। इन बसों में 150 यात्री थे।