'कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसाई', दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का पलटवार

जागरण संवाददाता, करनाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल में विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे।

अवैध कॉलोनियों के सवाल पर प्रतिक्रिया अवैध कॉलोनियों के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि वे हमेशा से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ रहे हैं। अवैध कॉलोनियों का निर्माण पूरी तरह गलत है। सरकार कॉलोनियां विकसित करने के लिए लाइसेंस देती है, ताकि नियमों के अनुसार सुविधाओं के साथ कालोनियां बसाई जा सकें। लेकिन थोड़े से लालच के कारण लोग कम दाम के लालच में नियमों को नजरअंदाज कर देतेहैं।

दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर पलटवार केंद्रीय मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अवैध कॉलोनियां सरकार के ही लोग काट रहे हैं। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि अगर ऐसा है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह सरकार का कौन सा आदमी है, ताकि सबसे पहले उसी की जांच की जा सके। केवल आरोप-प्रत्यारोप करना सही नहीं है।

उन्होंने कहा कि चौटाला के समय में भी और कांग्रेस के समय में भी सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां कटी हैं। मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में कई अवैध कॉलोनियां तोड़ी हैं और राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर कार्रवाई की है।

'धान घोटाले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धान घोटाले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो पहला कदम एफआईआर दर्ज करने का होता है। एफआईआर के बाद कई चीजें खुद से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जिन मामलों में गंभीर लापरवाही या अपराध सामने आता है, वहां सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ती है।''

उन्होंने चेतावनी दी कि करनाल में कई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और वे आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सरकार ने पहले भी किसी को नहीं बख्शा और आगे भी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर जताया दुख मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के सवाल पर मनोहर लाल ने इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में स्थानीय निकायों और प्रदेश सरकारों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जहां कहीं भी सिस्टम में कोई फाल्ट मिलता है, उसे तुरंत जिम्मेदारी के साथ ठीक किया जाना चाहिए।