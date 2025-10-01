हरियाणा में मनीषा के बाद एक और शिक्षिका की मौत, नहर में कूदकर दी जान; स्कूल से हाफ डे की लेकर आई थी छुट्टी

करनाल में असंध की एक अध्यापिका दीपा ने पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोताखोरों ने मूनक नहर हेड के पास से शव बरामद किया। दीपा ने कुछ दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। पुलिस कॉल डिटेल की जांच कर रही है। एक सुसाइड नोट में उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाने की बात लिखी है जिसमें उसने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया है।

जागरण संवाददाता, करनाल। असंध के वार्ड नंबर नौ निवासी अध्यापिका दीपा (36) ने करनाल कैथल रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर जान दे दी। मूनक नहर हेड के समीप गोताखोरों की मदद से उसके शव को नहर से निकाला गया और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया।

अध्यापिका ने तीन दिन पहले ही जन्मदिन मनाया था। सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस महिला की कॉल डिटेल चेक करेगी। दीपा के पति रमन ने बताया कि वह असंध में वार्ड नंबर दस में रहता है। उनके पास एक पांच साल की बेटी वंशिका है।

उसकी पत्नी दीप असंध में ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सोमवार को उसकी पत्नी स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर आ गई थी। वह असंध से करनाल की बस में बैठी थी, सोमवार को 11.22 बजे बस में टिकट भी कटी है।

इसके बाद उसने अपने स्कूल का बैग कैथल नहर पुल के समीप रखा और नहर में कूद गई। बैग में एक सुसाइड नोट था। इसमें उसने लिखा था कि वह अपनी मर्जी से जान दे रही है। उसके पति का व किसी का कोई दोष नहीं है।