करनाल में रोते हुए युवती ने नहर में लगाई छलांग, पूरा दिन चला सर्च अभियान फिर भी नहीं मिला कोई सुराग

करनाल में कर्ण लेक के पास एक 17 वर्षीय युवती ने नहर में छलांग लगा दी। युवती का बैग और मोबाइल नहर किनारे मिला है। पुलिस और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है लेकिन अभी तक युवती के इस कदम का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, करनाल। कर्ण लेक के समीप पश्चिमी यमुना नहर में शनिवार देर शाम एक 17 वर्षीय युवती ने रोते हुए नहर में छलांग लगा दी। नहर किनारे युवती अपना बैग व मोबाइल रख गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने युवती को नहर में कूदते हुए देख लिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण नहर में युवती का कोई सुराग नहीं लगा।

इस दौरान पुलिस ने युवती के मोबाइल व बैग को कब्जे में लेकर युवती के स्वजनों को सूचना दी। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए लेकिन युवती के नहर में कूदने का कारण सामने नहीं आ पाया। रविवार को भी गोताखोरों ने नहर का पानी कम कराने के बाद युवती की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

सिलाई सेंटर पर सिलाई का काम सिखती थी युवती शहर के गांव बागपती निवासी 17 वर्षीय नेहा के भाई संजय ने बताया कि वह चार भाई-बहन थे। उनकी बड़ी बहन की पहले मौत हो चुकी है। नेहा उसकी सबसे छोटी बहन थी। वह गांव के समीप टिकरी गांव में सिलाई का काम सिखती थी। शनिवार को वह बुआ के लड़के गुलशन के साथ बुआ के घर टपराना में गई थी। वहीं गुलशन ने बताया कि नेहा परेशान थी। टपराना जाने के बाद दोपहर को कहा था कि उसे घर वापस जाना है।

तो उसने कहा कि शाम को वह छोड़ देगा, लेकिन वह घर से खुद ही चल पड़ी लेकिन वह गांव बागपती नहीं गई। नेहा के पिता रमेश ने भी फोन कर नेहा के बारे में पूछा कि वह घर नहीं आई। वह नेहा की तलाश कर रहे थे कि देर शाम को पुलिस का फोन आया कि जिस युवती का यह मोबाइल है, उसने नहर में छलांग लगा दी है।

इस सूचना पर बुआ का लड़का मौके पर पहुंचा तो उसने अपनी बहन को नहर से निकालने के लिए नहर में छलांग लगाने का प्रयास किया लेकिन मौके पर गोताखोरों ने उसे पकड़ लिया। वहां लोगों ने बताया कि युवती रो रही थी और उसने नहर किनारे बैग व मोबाइल रखा और फिर दौड़कर नहर में कूद गई।