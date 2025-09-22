Language
    करनाल में विवाहिता के साथ मारपीट कर जहर देने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By rakesh chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:04 PM (IST)

    करनाल के तरावड़ी क्षेत्र में एक विवाहिता को ससुराल वालों द्वारा कथित रूप से जहर पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को पीटा गया और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विवाहिता के साथ मारपीट कर जहर देने का आरोप, केस शुरू। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, तरावड़ी (करनाल)। थाना तरावड़ी क्षेत्र के अंतर्गत गांव तखाना में विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता को कथित तौर पर उसके ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया और जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। स्वजन के मुताबिक विवाहिता को जान से मारने की कोशिश की।

    हालत गंभीर होने पर उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां वह ट्रामा सेंटर में भर्ती है।पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के भाई रवि कुमार ने बताया कि शनिवार शाम उसकी बहन का फोन आया था। उसने कहा कि ससुराल वाले उसे बुरी तरह पीट रहे हैं और जबरदस्ती जहरीली दवाई पिला दी है।

    वह अपने स्वजन संग गांव तखाना पहुंचा, घर के बाहर ही 15–20 लोग इकट्ठे हो गए और हमला कर दिया। इस दौरान रवि कुमार के सिर पर शराब की बोतल से वार किया। स्वजन का आरोप है कि विवाहिता को मारपीट कर बेहोशी की हालत तक पहुंचाया गया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    रवि कुमार ने यह भी शिकायत की कि मेडिकल जांच के लिए तरावड़ी और नीलोखेड़ी अस्पतालों में चक्कर कटवाए, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाया और पीड़िता की हालत और बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।