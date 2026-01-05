हरियाणा में भारी पड़ा मजाक! दोस्त के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भर दी हवा, फट गई आंत
करनाल में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गुप्तांग में कंप्रेसर से हवा भर दी, जिससे उसकी आंतें फट गईं। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका ऑपरेश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। शहर स्थित मारुति एजेंसी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गुप्तांग (गुदा) में कंप्रेसर से हवा भर दी। हवा का प्रेशर अधिक होेने से युवक के आत फट गई। तबियत खराब होने पर उसे अस्पताल में दाखिलल कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन करना पड़ा।
फिलहाल युवक की तबीयत ठीक है। पुलिस ने झंझाड़ी निवासी आरोपित बागा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में युवक के पिता ने बताया कि उसके बेटे के साथ आरोपित बागा काम करता है।
26 नवंबर को बागा ने उसके बेटे के गुप्तांग में कंप्रेसर से हवा भर दी। जिससे उसके बेटे के पेट में दर्द हो गया। वह उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उसकी आंत फट गई है।
इसके बाद डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। अब उसके बेटे को अस्पताल से छूट्टी मिल गई है। वहीं, सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि युवक की तबीयत अभी ठीक है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
