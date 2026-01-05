हरियाणा में भारी पड़ा मजाक! दोस्त के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भर दी हवा, फट गई आंत

जागरण संवाददाता, करनाल। शहर स्थित मारुति एजेंसी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गुप्तांग (गुदा) में कंप्रेसर से हवा भर दी। हवा का प्रेशर अधिक होेने से युवक के आत फट गई। तबियत खराब होने पर उसे अस्पताल में दाखिलल कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन करना पड़ा।

फिलहाल युवक की तबीयत ठीक है। पुलिस ने झंझाड़ी निवासी आरोपित बागा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में युवक के पिता ने बताया कि उसके बेटे के साथ आरोपित बागा काम करता है।