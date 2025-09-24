करनाल में ब्रेजा कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पुलिस ने नाकाबंदी कर ड्राइवर को पकड़ा
करनाल के निसिंग में कैथल रोड पर एक ब्रेजा कार ने बाइक सवार बलबीर सिंह को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
संवाद सहयोगी, निसिंग (करनाल)। मंजूरा में कैथल रोड पर एक ब्रेजा कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें करीब 60 वर्षीय हथलाना निवासी बलबीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से उसे राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
बताया जाता है कि घटना के बाद कर चालक मौके से फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब बाइक सवार बलबीर सिंह कैथल रोड पर चढ़ने लगा। उसी समय करनाल की तरफ से आई ब्रेजा कार की चपेट में आ गया। उसे गंभीर चोटें लगी।
घटना के बाद ब्रेजा कर चालक एक बार रुककर मौके से फरार हो गया। इतने में राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहगीरों ने घायल को अस्पताल ले गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए तुरंत नाकाबंदी कर कुछ ही देर बाद ब्रेजा कार को पकड़ लिया। थाना प्रभारी भगवान ने कहा कि हादसे के बाद कोई भी चालक भागने का प्रयास न करें। अपराध करके पुलिस से बचना मुश्किल है। खासकर थाना क्षेत्र में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
