Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में ब्रेजा कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पुलिस ने नाकाबंदी कर ड्राइवर को पकड़ा

    By Som Dutt Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:44 PM (IST)

    करनाल के निसिंग में कैथल रोड पर एक ब्रेजा कार ने बाइक सवार बलबीर सिंह को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाइक सवार को टक्कर मार कार चालक फरार, पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा।

    संवाद सहयोगी, निसिंग (करनाल)। मंजूरा में कैथल रोड पर एक ब्रेजा कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें करीब 60 वर्षीय हथलाना निवासी बलबीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से उसे राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि घटना के बाद कर चालक मौके से फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब बाइक सवार बलबीर सिंह कैथल रोड पर चढ़ने लगा। उसी समय करनाल की तरफ से आई ब्रेजा कार की चपेट में आ गया। उसे गंभीर चोटें लगी।

    घटना के बाद ब्रेजा कर चालक एक बार रुककर मौके से फरार हो गया। इतने में राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहगीरों ने घायल को अस्पताल ले गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

    उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए तुरंत नाकाबंदी कर कुछ ही देर बाद ब्रेजा कार को पकड़ लिया। थाना प्रभारी भगवान ने कहा कि हादसे के बाद कोई भी चालक भागने का प्रयास न करें। अपराध करके पुलिस से बचना मुश्किल है। खासकर थाना क्षेत्र में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।