करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार; पत्नी पर संदेह
करनाल के कर्ण विहार में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी का कहना है कि वह सीढ़ियों से गिर गया था लेकिन पुलिस को उसके बयानों पर संदेह है।
जागरण संवाददाता, करनाल। कर्ण विहार में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई लेकिन स्वजनों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और संस्कार की तैयारी कर ली। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने रात को शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी।
शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। सेक्टर 32 थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि 60 वर्षीय मृतक हरदेव सिंह अपनी पत्नी के साथ कर्ण विहार में रहता था।
पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर उनके घर झगड़ा होता रहता था। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि वह छत पर थी तो उसका पति हरदेव सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। उसने सिर पर कपड़ा बांध दिया। उसके सिर से खून निकल रहा था।
उसने पानी मांगा तो उसे पानी भी पिलाया लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। यह हादसा शुक्रवार दोपहर को हुआ था। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और उन्हें बुलाया लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया था।
पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछा की जब हरदेव सीढ़ियों से गिरा था तो उसे डाक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए। जब हरदेव की मौत हुई तब भी पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी और खून से सने कपड़े क्यों छिपाकर रखे, फर्श से भी खून के दाग धो दिए गए। इन सवालों का मृतक की पत्नी पर कोई जवाब नहीं था। इस कारण पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
