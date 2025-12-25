कैथल: कुत्तों ने नौंच खाया सड़क हादसे में मरने वाला युवक का शव, बिना गर्दन के झाड़ियों में मिली लाश

जागरण संवाददाता, कैथल। मानस ड्रेन पर झाड़ियों में बाइक सहित एक नौजवान युवक का बिना सिर वाला शव मिलने से सनसनी फैल गई।

राहगीरों ने जैसे ही शव को देखा इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया।

कपड़ों व बाइक से युवक की पहचान धनौरी निवासी लगभग 28 वर्षीय विक्की के रूप में हुई है।

जांच में पाया गया कि युवक के साथ सड़क हादसा हुआ है, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाद में उसके सिर को कुत्तों या अन्य जानवरों ने नौच लिया है।

फिलहाल पुलिस ने सड़क हादसे का केस शहर थाना में दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि विक्की बाइक पर अपनी बुआ के घर कैथल के नजदीक गांव पट्टी अफगान में गया था। वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है।

उन्होंने बताया कि विक्की के परिवार में माता-पिता के अलावा उसका एक और भाई है। डीएसपी वीरभान ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की।

सिटी थाना एसएचओ गीता ने बताया कि धड़ को कुत्तों द्वारा नौचा हुआ भी प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।