    कैथल में सूटकेस में मिला महिला का शव, गल चुके थे शरीर के अंग; पूरे इलाके में दहशत

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    कैथल के गांव सिल्लाखेड़ा ड्रेन में नीले सूटकेस में करीब 28 वर्षीय महिला का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। किसानों ने दो दिन से पड़े सूटकेस के पास कुत्तो ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैथल के सिल्लाखेड़ा ड्रेन में सूटकेस में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

    जागरण संवाददाता, कैथल। मंगलवार को दोपहर के समय गांव सिल्लाखेड़ा ड्रेन में नीले रंग के सूटकेस में करीब 28 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रेन में दो दिनों से सूटकेस पड़ा है और उसके आस पास कुत्ते चक्कर लगा रहे हैं।

    दोपहर के समय अनाज मंडी चौकी और सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने सूटकेस को बाहर निकालकर देखा तो उसमें महिला का शव था। उसी समय फोरेंसिक टीम और सीआइए की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी। शव को सूटकेस से बाहर निकाला गया और जांच शुरू की गई। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच में बताया जा रहा है कि महिला प्रवासी है और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है।

    गांव सिल्लाखेड़ा निवासी किसान गुरपेज और हरमेज ने सबसे पहले सूटकेस को देखा और पुलिस को सूचना दी थी। दोनों ने बताया कि सोमवार को दोपहर के समय ड्रेन के पास खेतों में जाते समय भी सूटकेस देखा था। उस समय उन्हें लगा कि कोई वैसे ही फेंक गया होगा। मंगलवार को जब वे दोबारा खेत में जाने लगे तो सूटकेस के पास कुत्ते जमा थे और सूटकेस की थोड़ी सी चेन भी खुली थी। वहां से बदबू भी आ रही थी। उसमें से कुछ कपड़े बाहर निकले हुए थे।

    उन्होंने पहले गांव के सरपंच और उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी थी। बता दें कि मृतका के हाथ पर टैटू बना हुआ है। सूटकेस से दो नए सूट भी मिले हैं जिनमें असंध की किसी दुकान की पैकिंग थी। एक दूसरा काले रंग का बैग भी वहां से मिला है। सूटकेस से कुछ पर्ची भी मिली हैं, लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

    ड्रेन गांव और शहर से दूर एकांत में है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी ने दो से तीन दिन पहले ही ड्रेन में सूटकेस को फेंका हो। फिलहाल पहचान के लिए शव को नागरिक अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखा जाएगा। पानी के कारण शरीर के अंग भी गल चुके हैं। आस के जिलों से भी संपर्क किया जाएगा कि कहीं कोई महिला की लापता का केस दर्ज किया हुआ हो।

    मंगलवार को टीम को सूचना मिली थी कि सिल्लाखेड़ा ड्रेन में एक सूटकेस पड़ा है। मौके पर जाकर सूटकेस खोला तो उसमें महिला का शव था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए शव को नागरिक अस्पताल में रखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। - इंस्पेक्टर गीता देवी, सिटी थाना प्रभारी।