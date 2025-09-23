Language
    कैथल के अस्पताल में ICU में महिला से छेड़छाड़, परिजनों ने जमकर किया हंगामा; आरोपी नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:46 AM (IST)

    कैथल के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक गर्भवती महिला के साथ नर्सिंग स्टाफ के एक युवक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी युवक महिला को सीसीटीवी कैमरे से दूर ले गया और अश्लील हरकत की। महिला के होश में न होने पर यह घटना हुई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की लेकिन कार्रवाई न होने पर हंगामा किया।

    आईसीयू में महिला से छेड़छाड़ पर स्वजन का हंगामा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आईसीयू में दाखिल महिला के साथ अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में शामिल एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।

    आरोप है कि आरोपित युवक मरीज को एक कौने में ले गया जहां पर सीसीटीवी नहीं था। पर्दा लगाने के बाद महिला के साथ अश्लील हरकत की। उक्त युवक ने जिस समय यह गलत काम किया, उस समय महिला होश में नहीं थी।

    इस पर अस्पताल के कारिंदे आशिष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वजन ने बताया कि महिला गर्भवती थी, लेकिन बच्चे की गर्भ में ही मौत होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर सिग्नस अस्पताल में दाखिल करवाया था।

    महिला ने परिवार वालों को बताया तो इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन को की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर परिवार वालों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं उक्त युवक की धुनाई भी परिवार वालों ने की।

    अस्पताल में झगड़े की सूचना के बाद वे मौके पर पहुंचे थे। एक कस्बे की महिला से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। महिला व उसके स्वजन के बयान लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल की तरफ से मारपीट या तोडफोड़ की कोई शिकायत नहीं दी गई है। -गुरविंद्र सिंह, डीएसपी