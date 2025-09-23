कैथल के अस्पताल में ICU में महिला से छेड़छाड़, परिजनों ने जमकर किया हंगामा; आरोपी नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार

आरोप है कि आरोपित युवक मरीज को एक कौने में ले गया जहां पर सीसीटीवी नहीं था। पर्दा लगाने के बाद महिला के साथ अश्लील हरकत की। उक्त युवक ने जिस समय यह गलत काम किया, उस समय महिला होश में नहीं थी।

जागरण संवाददाता, कैथल। शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आईसीयू में दाखिल महिला के साथ अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में शामिल एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।

इस पर अस्पताल के कारिंदे आशिष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वजन ने बताया कि महिला गर्भवती थी, लेकिन बच्चे की गर्भ में ही मौत होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर सिग्नस अस्पताल में दाखिल करवाया था।

महिला ने परिवार वालों को बताया तो इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन को की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर परिवार वालों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं उक्त युवक की धुनाई भी परिवार वालों ने की।