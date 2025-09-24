कैथल में दो व्यक्तियों पर तेजधार हथियारों से किया हमला, एक की उंगली कटी

कैथल (Kaithal Crime) में कार से लौट रहे दो भाइयों पर गंडासी और डंडों से हमला हुआ जिसमें एक की उंगली कट गई। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में आरोपियों ने मारपीट के दौरान 3000 रुपये भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। कार से घर वापस आ रहे दो लोगों पर रास्ता रोक कर गंडासी और डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में एक व्यक्ति के हाथ की अंगुली भी कट गई। गांव आंधली निवासी सुमित की शिकायत पर संदीप, बंसी, भजनलाल, रणधीर, रमेश, ज्योति, राजेश, गुरप्रीत सहित चार अन्य लोगों के विरुद्ध सदर थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि 20 सितंबर को शाम के समय वह अपने भाई विजय के साथ कैथल से गाड़ी में वापस गांव आ रहा था। जैसे ही वे राजेंद्र के घर के पास पहुंचे तो आरोपितों ने उसकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया।

गाड़ी पर डंडों से हमला कर दिया। गाड़ी से उतर कर इसका विरोध किया तो आरोपितों ने दोनों भाइयों पर गंडसी और डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट के दौरान गंडासी लगने से उसके एक हाथ की एक अंगुली भी कट गई।

उसके भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट के दौरान उसके भाई का पर्स भी छीन लिया, जिसमें तीन हजार रुपये थे। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए और बीच-बचाव करवाया। उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।