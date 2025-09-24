Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में दो व्यक्तियों पर तेजधार हथियारों से किया हमला, एक की उंगली कटी

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    कैथल (Kaithal Crime) में कार से लौट रहे दो भाइयों पर गंडासी और डंडों से हमला हुआ जिसमें एक की उंगली कट गई। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में आरोपियों ने मारपीट के दौरान 3000 रुपये भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रास्ता रोक कर गंडासी और डंडों से किया हमला, एक हाथ की अंगुली कटी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। कार से घर वापस आ रहे दो लोगों पर रास्ता रोक कर गंडासी और डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में एक व्यक्ति के हाथ की अंगुली भी कट गई। गांव आंधली निवासी सुमित की शिकायत पर संदीप, बंसी, भजनलाल, रणधीर, रमेश, ज्योति, राजेश, गुरप्रीत सहित चार अन्य लोगों के विरुद्ध सदर थाना में केस दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि 20 सितंबर को शाम के समय वह अपने भाई विजय के साथ कैथल से गाड़ी में वापस गांव आ रहा था। जैसे ही वे राजेंद्र के घर के पास पहुंचे तो आरोपितों ने उसकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया।

    गाड़ी पर डंडों से हमला कर दिया। गाड़ी से उतर कर इसका विरोध किया तो आरोपितों ने दोनों भाइयों पर गंडसी और डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट के दौरान गंडासी लगने से उसके एक हाथ की एक अंगुली भी कट गई।

    उसके भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट के दौरान उसके भाई का पर्स भी छीन लिया, जिसमें तीन हजार रुपये थे। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए और बीच-बचाव करवाया। उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

    इसके बाद भी रात के समय आरोपितों ने उनके घर पर ईंटों से हमला किया था। लड़ाई की पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया था। दोनों भाइयों ने नागरिक अस्पताल में अपना इलाज करवाया है। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।