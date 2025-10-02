कैथल में गाली देने से रोकना पड़ा महंगा, दो भाइयों पर लाठी से किया हमला; पुलिस ने दर्ज किया केस

कैथल के थेह बुटाना गांव में गाली देने से मना करने पर कुछ लोगों ने दो भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिससे एक भाई बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य घटना में भालंग गांव में एक व्यक्ति ने दूसरे पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, कैथल। गाली देने से मना करने पर दो भाइयों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। गांव थेह बुटाना निवासी सुखचैन सिंह की शिकायत पर सोनू, पप्पी, हवा, अमरीक, कुलदीप, सुमित और रहमत के विरुद्ध गुहला थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि वह मजदूरी का कार्य करता है। 28 सितंबर उसके छोटे भाई जगराज के पास सोनू ने फोन किया और गालियां देने लगा। वह गाली देने का कारण पूछने सोनू के पास गया तो वहां सभी आरोपित पहले से ही मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसे और उसके भाई को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया।

मारपीट के कारण वह बेहोश हो गया था। आरोपित उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुहला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच हेड कॉन्स्टेबल बजिंद्र को सौंप दी है।