कैथल में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर; सब-इंस्पेक्टर की मौत

कैथल में जाखौली और किच्छाना कुई के पास सड़क हादसे में राजौंद थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की मौत हो गई। वे कैथल से काम निपटाकर लौट रहे थे तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी कैथल ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ है।

जागरण संवाददाता, कैथल। मंगलवार को रात करीब आठ बजे गांव जाखौली और किच्छाना कुई के बीच सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर जींद निवासी कृष्ण कुमार (54) की मौत हो गई। कृष्ण कुमार इस समय राजौंद थाना में तैनात थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात को वे कैथल से काम करने के बाद गाड़ी में वापस राजौंद जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे गाड़ी पलट गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के बेटे सागर की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध तितरम थाना में केस दर्ज किया गया है।

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम एसआइ को नागरिक अस्पताल में लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजौंद थाना थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि कृष्ण कुमार पहले आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत थे।

15 दिन पहले ही वे ट्रांसफर होकर राजौंद थाना में आए थे। मंगलवार सुबह वे करीब 10 बजे थाने से कैथल कोर्ट में किसी काम के लिए गए थे। शाम के समय काम से फ्री होकर वापस थाना लौट रहे थे। कैथल कोर्ट राजौंद थाने से करीब 27 किलोमीटर दूर है।

रास्ते में ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और चालक फरार हो गया था। कृष्ण के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे व एक बेटी है। बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा अभी अविवाहित है। वे रोहतक के निंदाना गांव के रहने वाले थे, लेकिन हाल में जींद में रहते थे।