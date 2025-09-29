कैथल: कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौत

कैथल में पाडला रोड ड्रेन के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मनीष कुमार राणा के रूप में हुई है जो कैथल से अपने गांव पाडला जा रहा था। पुलिस ने मृतक के दोस्त की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार चालक मौके से फरार हो गया था।

जागरण संवाददाता, कैथल। पाडला रोड ड्रेन के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक कैथल से अपने गांव पाडला जा रहा था। मृतक युवक के दोस्त सिरटा रोड निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि उसकी जान-पहचान गांव पाडला निवासी मनीष कुमार राणा के साथ है। 27 सितंबर को उसका करीब 25 वर्षीय दोस्त मनीष राणा अपने किसी काम से कैथल आया हुआ था। बाद में वह उससे मिलने के लिए पहुंच गया।

वह रात को करीब आठ बजे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव जा रहा था। जब वह पाडला रोड ड्रेन के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रहे कार के ड्राइवर ने तेजगति व लापरवाही से कार चलाते हुए उसके दोस्त की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया था।