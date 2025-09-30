Kaithal News लड़की हमारी पसंद की नहीं...इस बात से आहत भाई ने दी थी जान, रिश्ता तोड़ने वाले युवक और उसकी मां पर केस दर्ज

कैथल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें बहन की सगाई टूटने से आहत एक भाई ने आत्महत्या की थी। मृतक मनिंद्र की पत्नी ने पुलिस को बताया कि सगाई के बाद लड़के और उसके परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे और लड़की को पसंद नहीं बता रहे थे। पुलिस ने ज्योतिसर निवासी कर्ण सिंह और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, कैथल। लड़की हमारी पसंद की नहीं...इस बात पर मंगेतर ने सगाई के बाद रिश्ता तोड़ा तो आहत होकर भाई ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में दो माह बाद सीवन थाना पुलिस ने सगाई तोड़ने वाले युवक ज्योतिसर निवासी कर्ण सिंह और उसकी मां दलजीत कौर के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

गांव रसूलपुर निवासी मनिंद्र ने 24 जुलाई को फंदा लगा लिया था। यह कदम उठाने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें वह बहन से रिश्ता तोड़ने वाले युवक और उसके परिवार वालों पर आरोप लगा रहा था। मनिंद्र की पत्नी नीतू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि करीब ढाई महीने पहले उसकी ननद की सगाई कुरुक्षेत्र के कस्बे ज्योतिसर में रहने वाले कर्ण सिंह के साथ हुई थी।