Haryana Accident: कैथल-करनाल स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस कर रही जांच

कैथल-करनाल स्टेट हाईवे पर पूंडरी के पास कंबाइन की टक्कर से टयोंठा गांव के रतनेश नामक एक 34 वर्षीय बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वे दोनों पूंडरी की ओर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। कंबाइन की टक्कर से बाइक सवार गांव टयोंठा निवासी 34 वर्षीय रतनेश की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसा शनिवार को सुबह के समय पूंडरी क्षेत्र में कैथल-करनाल स्टेट हाईवे पर हुआ। दोनों गांव टयोंठा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूंडरी की तरफ आ रहे थे। जैसे ही कैथल-करनाल स्टेट हाईवे पर पहुंचे तो सामने से आ रहे एक कंबाइन ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति घायल हो गया।

रास्ते से जा रहे लोगों ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी और साथ ही पुलिस को भी सूचित किया। पूंडरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। वहां पर जांच के बाद डाक्टरों ने रतनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है।