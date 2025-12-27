युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! राजकीय ITI में 29 दिसंबर को रोजगार मेला, प्रतिष्ठित कंपनियों में मिलेगी नौकरी

जागरण संवाददाता, कैथल। राजकीय आईटीआई कैथल में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग दो दर्जन कंपनियां हजारों विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप और नौकरी के लिए चुनेंगी। इस कैंपस प्लेसमेंट में बाहरी जिलों के छात्र भी भाग ले सकते हैं। सेलेक्ट किए गए छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे।

रोजगार मेले की तैयारियां पूरी आईटीआई के जिला नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य सतीश मच्छाल ने बताया कि रोजगार मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए अलग-अलग कमेटी का गठन करते हुए उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां विद्यार्थियों को अप्रेंटिस और रोजगार के लिए चयन करेंगी।