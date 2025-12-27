Language
    युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! राजकीय ITI में 29 दिसंबर को रोजगार मेला, प्रतिष्ठित कंपनियों में मिलेगी नौकरी

    By Surender Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    राजकीय आईटीआई कैथल में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग दो दर्जन कंपनियां हजारों विद्यार्थियों को शिक्षुता और नौकरी के ...और पढ़ें

    29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कैथल। राजकीय आईटीआई कैथल में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग दो दर्जन कंपनियां हजारों विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप और नौकरी के लिए चुनेंगी। इस कैंपस प्लेसमेंट में बाहरी जिलों के छात्र भी भाग ले सकते हैं। सेलेक्ट किए गए छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे।

    रोजगार मेले की तैयारियां पूरी

    आईटीआई के जिला नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य सतीश मच्छाल ने बताया कि रोजगार मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए अलग-अलग कमेटी का गठन करते हुए उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां विद्यार्थियों को अप्रेंटिस और रोजगार के लिए चयन करेंगी। 

    उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वह रोजगार मेले में अपने सभी दस्तावेजों सहित समय पर पहुंचकर भाग लेते हुए रोजगार हासिल करें।

    इन कंपनियों में मिलेगा रोजगार

    रोजगार मेले में भाग लेने वाली कंपनियों में यूनो मिंडा बावल रेवाड़ी, यूनो मिंडा खरखौदा सोनीपत, हीरो मोटोकॉर्प नीम्बला राजस्थान, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी हिमाचल प्रदेश, महालक्ष्मी पॉलीमर्स इंडिया कैथल, एकांश मोटर कैथल, जीएलएस फिल्म्स बिलासपुर, गुरुग्राम सात्विक सोलर प्राइवेट लिमिटेड अंबाला, उम्दा यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड बादली झज्जर और जय श्री कृष्णा स्टील इंडस्ट्रीज चीका सहित कई अन्य कंपनियां शामिल हैं।

     