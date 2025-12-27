कैथल में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, चालक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कैथल। ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। गांव लदाना चक्कू निवासी करनैल सिंह की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि शुक्रवार को दोपहर बाद वह और उसका बड़ा भाई लखबीर सिंह अलग-अलग बाइक पर चीका रोड कैथल से निसिंग अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे।

लखबीर आगे चल रहा था और वह उसके पीछे था। अंबाला बाइपास ड्रेन के पास सामने से आ रहे ट्रक चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी। जिससे उसका भाई नीचे गिर गया और उसके ऊपर से ट्रक के पहिए निकल गए। ट्रक चालक वहां रुका और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गया था।