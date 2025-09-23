Language
    कैथल में अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपियों ने ऐसे लगाया 8 लाख का चूना

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    कैथल में एक युवती को अमेरिका भेजने के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपये की ठगी हुई। महिला ने आभूषण गिरवी रखकर पैसे दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में एक युवक को सिंगापुर भेजने के नाम पर 68 हजार रुपये की ठगी हुई। पुलिस ने करनाल निवासी तरुण के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    युवती को अमेरिका भेजने के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपये की ठगी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवती को अमेरिका भेजने के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपये की ठगी की गई है। महिला ने अपने सोने के आभूषण गिरवी रख कर आरोपितों को पैसे दिए थे। वाल्मीकि बस्ती रेलवे स्टेशन रोड कैथल निवासी पूनम की शिकायत पर गांव मानस निवासी सुरेश, उसकी पत्नी आशा और दिनेश के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में बताया कि वह घरों में साफ-सफाई का कार्य करती है। वह तीन सालों से महिला थाना के सामने गोविंद कालोनी में अन्नू के घर काम कर रही है। आरोपित सुरेश भी इस घर में किराए पर रहता है। वहां उसे सुरेश ने बताया कि वह युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है। उसने उसकी लड़की चानसी को अमेरिका भेजने को लेकर बात की तो उसे 30 लाख रुपये का खर्च बताया।

    उसे कहा कि चानसी को वर्क वीजा पर अमेरिका भेज देगा। उसने अपने आभूषण गिरवी रखकर कर आरोपित को साढ़े छह लाख रुपये दे दिए थे। दो फरवरी 2024 को उससे दो लाख रुपये नकद आरोपित ले गए थे। उसे कहा कि चार महीने के अंदर ही चानसी को अमेरिका भेज दिया जाएगा। ऐसा करके आरोपित उससे साढ़े आठ लाख रुपये ले गया, लेकिन उसकी बेटी को अमेरिका नहीं भेजा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सिंगापुर भेजने के नाम पर 68 हजार रुपये की ठगी एक युवक को सिंगापुर भेजने के नाम पर 68 हजार रुपये की ठगी की गई है। गांव खानपुर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर करनाल निवासी तरुण के विरुद्ध सीवन थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि आरोपित युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है।

    आरोपित ने फरवरी 2024 में उसे सिंगापुर भेजने के नाम पर 68 हजार रुपये लिए थे। पैसे लेने के बाद उसे सिंगापुर नहीं भेजा गया। इस बारे में पंचायत हुई थी और आरोपित ने 29 अप्रैल 2025 को उसके पैसे वापस देने की बात कही थी। समय पूरा होने के बाद भी आरोपित ने उसके पैसे वापस नहीं दिए। सीवन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच एएसआइ सुरेंद्र को सौंप दी है।