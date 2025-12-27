Language
    हरियाणा: वंदे मातरम् नहीं बोलने पर फेरी वाले कश्मीरी युवक को निकाला गांव से बाहर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    कलायत के गांव बात्ता में एक कश्मीरी फेरीवाले को 'वंदे मातरम्' न बोलने पर गांव से निकाल दिया गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो ...और पढ़ें

    वंदे मातरम् नहीं बोलने पर कश्मीरी युवक को निकाला गांव से बाहर। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कलायत (कैथल)। गांव बात्ता में कपड़े बेचने के लिए आए कश्मीरी युवक को वंदे मातरम‌् नहीं बोलने पर गांव से निकालने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तीन दिन से प्रसारित हो रहा है।

    वीडियो में गांव का ही एक युवक कश्मीरी युवक को वंदे मातरम् बोलने के लिए कहता सुनाई दे रहा है। जब कश्मीरी युवक ने वंदे मातरम् नहीं बोला तो युवक ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसे कहा कि आज के बाद दोबारा हमारे गांव में मत आ जाना।

    प्रसारित वीडियो में युवक कह रहा है कि जब तुम भारत में रह रहे हो और कश्मीरी हो तो वंदे मातरम् बोलना चाहिए, लेकिन युवक फिर भी इस पर कुछ नहीं कहता और वंदे मातरम् बोलने से मना कर देता है। ग्रामीण युवक कश्मीरी युवक को धमकी देता है कि अगर दोबारा यहां पर कुछ बेचने के लिए आए तो उसका सारा सामान जला देंगे।

    कलायत एसएचओ बलबीर ने बताया कि अभी तक पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। पुलिस फिर भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं, एक दूसरे मामले में शुक्रवार को देर रात सात से आठ युवकों को बजरंग दल के लोगों ने कुछ युवकों को पकड़ लिया और सिटी थाना लेकर पहुंच गए।

    दल के सदस्यों का कहना था कि ये युवक बांग्लादेशी हैं और यहां चोरी की वारदात करते हैं। हालांकि सिटी थाना पुलिस ने सभी युवकों के नाम पते लिख कर उन्हें छोड़ दिया।