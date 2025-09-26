कैथल में दहेज में कार नहीं लाने पर महिला को दिया जहर, अस्पताल में भर्ती, फरवरी 2025 में हुई थी शादी

कैथल में एक विवाहिता को दहेज में कार न देने पर ससुराल वालों ने कथित तौर पर जहर दे दिया। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला ने अपने पति सास ननद और मामा-मामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उससे दहेज की मांग की और पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट की।

जागरण संवाददाता, कैथल। शादी में दहेज के नाम पर कार नहीं दी तो विवाहिता को जबरदस्ती जहर दे दिया गया। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। शहर की एक कॉलोनी निवासी विवाहिता की शिकायत पर रणधीर कालोनी निवासी पति शुगम, ससुर दिनेश, मामा प्रवीन, मामी मुस्कान, सास और ननद के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया गया है कि दो फरवरी 2025 को उसकी शादी शुगम के साथ हुई थी। शादी के दो दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोग गाड़ी की मांग करने लगे। गाड़ी के पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई थी।

मारपीट के बाद ससुराल पक्ष के लोग माफी भी मांग लेते थे और कुछ दिन बाद दोबारा से मारपीट करने लगते थे। उसके पति के मामा और मामी भी उसके साथ मारपीट करते थे। उसे बार-बार दहेज कम लाने और गाड़ी ना देने के ताने दिए जाते थे। उसका पति शराब भी पीता था।