हरियाणा में हड्डियां तोड़कर नीले सूटकेस में डाला महिला का शव, मेरठ मर्डर केस से भी खौफनाक हत्याकांड

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव सिल्लाखेड़ा रोड पर ड्रेन के अंदर नीले रंग के सूटकेस में मिला महिला के शव की फिलहाल पहचान नहीं हुई है। पुलिस की टीमें शव की शिनाख्त करने में लगी हुई हैं। गांव सिल्लाखेड़ा के गुरपेज की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया।

प्रारंभिक जांच में महिला को गला दबाकर मारा गया। सूटकेस में पैक करने के लिए हड्डियां तोड़ी गई हैं। जांच में सामने आया है कि सूटकेस भी नया खरीदा हुआ है। सूटकेस पर नई पन्नी लगी हुई है। शव के पास ही बैग में दो लेडीज सूट मिले हैं, जिनके रैपर पर असंध की दुकान का पता है। शव का फिलहाल पोस्टमार्टम नहीं किया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

अज्ञात के खिलाफ हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज गांव सिल्लाखेड़ा किसान गुरपेज सिंह ने बताया कि इसी रास्ते पर उनके खेत हैं। बाइक पर कई बार आना-जाना होता है। सोमवार को उनकी नजर नाले में पड़े सूटकेस पर गई थी, उसने सोचा कि किसी ने पुराना सूटकेस फेंका होगा।

मंगलवार को देखा तो सूटकेस की चेन खुली हुई थी, उसमें से महिला के हाथ-पैर बाहर निकल रहे थे। इसके बाद उसने ध्यान से देखा और पुलिस को सूचना दी। वहां पर रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें लगा कि ऐसे ही किसी ने फेंक दिया होगा।

सूटकेस में पानी जाने से खुली चेन, बाहर आया शव पुलिस का मानना है कि सूटकेस में पानी जाने से चेन खुल गई, जिससे महिला का शव का एक हिस्सा बाहर दिखने लगा। तभी मामले का खुलासा हुआ। ये लाश किसकी है, अभी ये नहीं पता चला। पुलिस के पास फिलहाल पहचान कराने के 2 ही अहम सबूत हैं। एक तो मृतका के कलाई पर बना टैटू, दूसरे सूटकेस के पास ही मिले बैग से निकले दो सूट।

जिनके रैपर पर करनाल के असंध की दुकान का पता लिखा है, असंध क्षेत्र में भी इसकी जानकारी ली जा रही है, जहां पर शव फेंका गया है, यह खनौरी रोड बाइसपास से 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। ऐसी भी संभावना है कि हत्या करने वाले ने शव को को किसी गाड़ी या वाहन में लाकर यहां पर फेंक दिया होगा।

पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि हत्या दो दिन पहले ही की गई है। आमतौर पर पानी में शव फेंकने पर दूसरे दिन फूलकर ऊपर आता है। सूटकेस में भी पानी गया और लाश फूली, जिसके बाद सूटकेस की चेन टूटी।

लाश के अंग बाहर निकलने लगे। शव के के गले पर निशान मिले हैं और नाक से खून के धब्बे लगे हुए हैं। इससे अनुमान है कि हत्या गला दबाकर की गई होगी। महिला का कद 5 फीट से ज्यादा है। जबकि उसे करीब दो फीट के सूटकेस में पैक किया गया। इसके लिए हड्डियां तोड़कर शव को सूटकेस के अंदर शव को रखा हुआ है।

आसपास की फुटेज भी खंगाली जा रही है पुलिस खनौरी रोड के सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है। असंध से कैथल रोड के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। जहां पर शव मिला है, यहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए खनौरी रोड के सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे हैं। आसपास के थानों से महिला के लापता होने की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

आसपास के गांवों में भी इसकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की शिनाख्त करने की है। बुधवार को पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पड़ताल की। आसपास के इलाके से किसी युवती या महिला के लापता होने की सूचना नहीं है। ऐसे में शिनाख्त के लिए पुलिस के पास दो अहम सुराग हैं, जो दो जोड़ी सूट मिले हैं, असंध के किस टेलर से सिलवाए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।

आज होगा पोस्टमार्टम फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वीरवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पहचान के लिए शव को वहीं पर रखा गया है। पहचान हुई तो पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा जाएगा।