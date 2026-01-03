हरियाणा: सूटकेस में नहीं आया शव...तो हड्डियां तोड़कर किया पैक, तीन दिन बाद भी नहीं हो सकी महिला की पहचान

जागरण संवाददाता, कैथल। सिल्लाखेड़ा ड्रेन से मंगलवार को एक सूटकेस में 30 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ था। तीन दिन बीत जाने के बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के एक बोर्ड ने शुक्रवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें एसएमओ डॉ. सचिन मित्तल, डॉ. हिमांशु और डॉ. आकांशा शामिल थे।

डॉक्टरों की टीम ने डीएनए जांच के लिए महिला की हड्डी और चार दांतों के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला को जहर नहीं दिया गया था, केमिकल के सैंपल भी लिए गए हैं। दुष्कर्म की संभावना को देखते स्वैब के सैंपल भी लिए गए हैं।

हाथ पर एस अक्षर का टैटू सभी सैंपल जांच के लिए मधुबन लैब भेज दिए हैं। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है, जिसके बाद उसे सूटकेस में डाला गया। महिला की एक बाजू पर एस अक्षर का टैटू भी बना है। पहचान न होने के कारण शुक्रवार दोपहर को सामाजिक संस्था जीवन रक्षक दल ने शव का अंतिम संस्कार किया।